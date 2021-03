Waldbrandgefahr in den Bezirken Schwaz, Innsbruck-Land und Landeck

Innsbruck – Die geringen Niederschläge in den vergangenen Wochen haben in Tirol die Waldbrandgefahr stark ansteigen lassen. Besonders betroffen waren die Bezirke Schwaz, Innsbruck-Land und Landeck, teilte das Land am Dienstag mit. Das Entzünden von Feuern und Rauchen im Wald sei daher ab sofort in diesen Bezirken verboten, hieß es.