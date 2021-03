Waldbrand in Telfs: Feuerwehr mit Hubschraubern im Einsatz

Telfs – Die Feuerwehren Telfs, Pfaffenhofen, Rietz und Zirl sind am Dienstag gegen 18 Uhr zu einem Waldbrand in Telfs ausgerückt. Auch zwei Hubschrauber beteiligten sich an den Löscharbeiten. Laut Polizei hat sich das Feuer auf etwa 500 Quadratmetern in unwegsamem Gelände ausgebreitet, Personen dürften ersten Informationen zufolge nicht betroffen sein. (TT.com)