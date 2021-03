Waldbrand und Feuer in Wohnhaus: Zwei Großeinsätze Feuerwehren in Telfs

Telfs – Binnen weniger Stunden waren die Feuerwehren in und um Telfs am Dienstag gefordert. Gegen 17.43 Uhr ging der erste Notruf ein: In einem Waldstück in St. Veith stieg Rauch auf. Sofort rückten 97 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Telfs, Pfaffenhofen, Rietz und Zirl aus. Unterstützung bekamen die Löschmannschaften vom Polizeihubschrauber.