TFV-Präsident Geisler: Keine Perspektive für Breitensport

Die am Montag bekannt gegebene Entscheidung der Bundesregierung lässt mich, was unseren Sport betrifft, zutiefst enttäuscht und fassungslos zurück. Mir stellen sich in diesem Zusammenhang nämlich vor allem zwei Fragen: Warum setzt unsere Bundesregierung nicht dort sofortige Öffnungsschritte, wo keinerlei Gefahr für eine Ausbreitung des Virus gegeben ist? Der Fußball hat bewiesen, dass seine sorgfältig ausgearbeiteten Präventionskonzepte funktionieren.