100.000 Impfdosen: Mutation soll im Bezirk Schwaz „ausgelöscht” werden

Das Projekt kam in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission, dem Impfstoff-Hersteller, dem Bund sowie dem Land Tirol zustande. Die 100.000 Dosen werden nicht zusätzlich zur Verfügung gestellt, sondern aus dem EU-Kontingent vorgezogen und habe keine Auswirkungen auf die Lieferungen an die anderen Bundesländer, wie versichert wurde.

"Es ist unsere Chance, die Variante im Bezirk Schwaz so gut wie möglich auszulöschen" bzw. gegen Null zu bringen, sagte Kurz in der per Livestream zusammengeschalteten gemeinsamen Pressekonferenz in Wien bzw. Innsbruck.