B169 stark beschädigt: Ginzling nach Felssturz über Umleitung erreichbar

Die Straße nach Ginzling ist momentan in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Ginzling – Am Mittwoch gegen 12.30 und 13.00 Uhr kam es zwischen Dornau in Mayrhofen und Dornauberg-Ginzling zu einem Felssturz, der die Fahrbahn der B169 stark beschädigte. Ein herabstürzender Felsen riss ein großes Loch in die Straße.