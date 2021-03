Suche nach Nasenbär mit amputiertem Schwanz in Norddeutschland

In der Region Hannover wird nach diesem Nasenbär gesucht.

Berlin – Das ungewisse Schicksal eines Nasenbärs mit amputiertem Schwanz beschäftigt derzeit Tierfreunde in der Region Hannover. "Wir ermitteln wegen des Verdachts des Diebstahls", sagte ein Polizeisprecher aus Hannover am Mittwoch. Mitglieder der Wildtierhilfe Isernhagen hatten zuvor im Internet einen Hilferuf gestartet und über einen Einbruch in das Gehege informiert. Die Tierpfleger gehen davon aus, dass der Nasenbär illegal gehalten worden war, weil er keinen Chip trug.