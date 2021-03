54-Jähriger bei Motorradunfall in Weer schwer verletzt

Weer – An einer Kreuzung der Dorfstraße in Weer mit der Tiroler Straße prallten am Mittwoch gegen 14.20 Uhr ein Auto und ein Motorrad zusammen. Der 54-jährige Biker prallte draufhin gegen einen stehenden Pkw, stürzte vom Fahrzeug und prallte gegen ein weiteres Auto. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Der 35-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. (TT.com)