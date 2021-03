Kilometerlanger Stau nach Unfall mit Blechschaden bei Kufstein Süd

Kufstein – Großes Glück im Unglück hatte am Mittwochvormittag ein 43-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der Inntalautobahn im Bereich Kufstein Süd. Der Mann war in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs und wollte eigentlich die Abfahrt nehmen. Auf der rechten Spur standen jedoch Lastwagen im Stau. Der Mann fuhr mit seinem Auto also durch zwei stehende Lkw in Richtung Verzögerungsstreifen.