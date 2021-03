Positive Entwicklung trotz Corona: Die Wagner’sche in Innsbruck wächst

Innsbruck – In der Innsbrucker Altstadt entsteht derzeit eine neue Buchhandlung. Bereits nächste Woche soll „Wagner’sche Altstadt“ als Außenstelle des Innsbrucker Traditionsgeschäfts in der Museumstraße eröffnet werden.

Er habe schon länger über einen Standort in der Altstadt nachgedacht, sagt Wagner’sche-Inhaber Markus Renk. Die von der Corona-Pandemie befeuerte Diskussion über Immobilienleerstand hat die Entscheidungsfindung nun beschleunigt. Binnen weniger Tage war ein geeignetes Lokal unter den Lauben der Herzog-Friedrich-Straße gefunden. Ende Februar wurde der Mietvertrag unterzeichnet. Am Sortiment der neuen Filiale wird intensiv gearbeitet. „Wir werden dort regelmäßig andere Schwerpunkte setzen“, sagt Renk. Auch die von der Wagner’schen selbst entwickelten Innsbruck-Produkte – neben einer Buchreihe zu lokalen Themen gibt es inzwischen auch Spiele und Bastel-Sets – werden am neuen Standort angeboten. „Der erste Gedanke war, dass wir in der Altstadt neue Kundenschichten, etwa Touristen, erreichen können. Doch die ersten Reaktionen zeigen, dass auch Einheimische großes Interesse an einer Altstadtbuchhandlung haben“, erklärt Markus Renk.