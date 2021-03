Haie scheiterten nicht an mangelndem Talent

Innsbruck – Nach der 3:5-Heimniederlage gegen Dornbirn war am achten Spieltag der Qualifikationsrunde klar, dass die Play-offs in der ICE Hockey League (vormals EBEL) zum dritten Mal in Serie ohne die Haie steigen. Dabei haben sich den Innsbruckern trotz einigen Umfallern lange alle Chancen geboten. Wer nur sechs Zähler (zwei Bonuspunkte wurden aus dem Grunddurchgang mitgenommen) in acht Partien holt, hat im Viertelfinale nichts verloren. Linz ist als Tabellenschlusslicht mit 0 Bonuspunkten gestartet und jetzt mit 14 Zählern genauso wie Villach (15 Punkte in der Quali-Runde) voll im Geschäft.