Drei Menschen schweben nach Attacke in Schweden in Lebensgefahr

Vetlanda – Bei der mutmaßlichen Terrortat im schwedischen Vetlanda wurden drei Menschen lebensgefährlich verletzt. Das meldete die schwedische Nachrichtenagentur TT am Donnerstag unter Berufung auf die betroffenen Krankenhäuser der Region Jonköping. Zwei Menschen seien schwer verletzt worden. Die Polizei in Jonköping konzentrierte sich am Donnerstag auf die Vernehmung von Zeugen der Tat. Am Nachmittag wollte sie bei einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten mitteilen.