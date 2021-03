Auf Medaillenkurs: Lamparter führt nach Kombi-Springen

Oberstdorf – Der Tiroler Johannes Lamparter führt bei der WM in Oberstdorf die Konkurrenz nach dem Großschanzenspringen der Nordischen Kombinierer an. Der 19-Jährige geht dank eines 138-m-Fluges mit 22 Sekunden Vorsprung auf den Japaner Akito Watabe in den 10-km-Langlauf (15.15 Uhr). 37 Sekunden hinter Lamparter startet Topfavorit und Normalschanzen-Weltmeister Jarl Magnus Riiber aus Norwegen in die Loipe. Vierter ist knapp dahinter der schwächere Langläufer Ryota Yamamoto (JPN).