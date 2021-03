Internetbetrug: 25-Jähriger überwies vierstelligen Eurobetrag

Schwaz – Auf einen Internetbetrüger fiel ein 25-Jähriger herein. Der Einheimische wollte im November über eine Internetplattform einen Kredit in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags abschließen. Anfang und Ende Feber wurde der Mann per E-Mail aufgefordert, zwei Überweisungen auf zwei ausländische Konten zu tätigen. Dieser Aufforderung kam der 25-Jährige nach.