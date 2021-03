Trotz Corona: Rund 20.000 Besucher auf Innsbrucks Eislaufplätzen

Innsbruck – Eislaufen gehört auch in der Tiroler Landeshauptstadt nach wie vor zu den beliebtesten Wintersportarten und bereitet sowohl Erwachsenen als auch Familien vergnügliche Stunden im Freien. Auch in der Corona-Zeit gab es in Innsbruck wieder vier Kunsteislaufplätze am Baggersee, in Hötting-West, in Igls und vor dem Einkaufszentrum Sillpark. Bevor es dort losging, öffnete der Außeneisring in der Olympiaworld seine Tore. Die Stadt Innsbruck zieht Bilanz.