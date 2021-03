Jäger fand menschliche Überreste in Wald in Fieberbrunn

Fieberbrunn – In einem Waldgebiet in Fieberbrunn fand ein Jäger am Mittwochnachmittag menschliche Überreste und diverse Kleidungsstücke. Bei dem Toten dürfte es sich um einen 57-jährigen Österreicher handeln, dessen Aufenthaltsort schon längere Zeit unbekannt war. Der Mann galt jedoch nicht als abgängig.