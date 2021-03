Betrunkener Lenker ohne Führerschein auf A12 bei Völs aus Verkehr gezogen

Völs – Weil er zu schnell unterwegs war, fiel ein 30-jähriger Autofahrer am Donnerstag in der Früh auf der Inntalautobahn einer Zivilstreife der Polizei auf. Der Man zog bei Hall in Fahrtrichtung Westen an den Beamten vorbei, beging mehrere Übertretungen und hielt auch den nötigen Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden Wagen nicht ein. Bei Völs hielten die Polizisten den 30-Jährigen dann an.