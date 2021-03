Wärmelampe sorgte für Stallbrand in Kramsach, Kalb verendet

Kramsach – Ein Stallbrand auf einem Bauernhof sorgte am Donnerstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in Kramsach. Ein Kalb hatte sich an einer Wärmelampe verfangen, wodurch das Gehege und auch das Tier selbst in Brand gerieten. Der Bauer konnte das Feuer selbst löschen, für das Kalb kam aber jede Hilfe zu spät.