77-Jähriger bei Sturz von Dach in Alpbach verletzt

Alpbach – Nachdem er das Dach eines Gartenhauses in Alpbach gereinigt hatte, wollte ein 77-Jähriger am Donnerstag über eine angelehnte Leiter hinab steigen. Aus unbekannter Ursache stürzte der Mann jedoch aus einer Höhe von etwa drei Metern auf die darunterliegenden Steinfliesen und wurde unbestimmten Grades verletzt. Der 77-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)