Der Kopf des Tages: Ein Rumer Muller kürte sich zum Weltmeister

Der Schneeleopard ist das Maskottchen von Johannes Lamparter und zierte bis vor wenigen Wochen auch seinen Skisprung-Helm. Nach herausragenden Leistungen in diesem Winter, darunter das erste Weltcup-Stockerl in Ruka (FIN) und seine vierte Junioren-WM-Goldmedaille, durfte der Leopard einem roten Stier weichen. Der neue Sponsor zeigt, welche großen Hoffnungen man in den 19-jährigen ÖSV-Kombinierer in einer weniger lautstarken Wintersportart setzt. Und der Tiroler zahlte das in ihn gesteckte Vertrauen mehr als zurück: