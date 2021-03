Prinz Philip hat Eingriff wegen Herzerkrankung gut überstanden

Der 99-Jährige wurde in den vergangenen Jahren mehrfach aus verschiedenen Gründen in Kliniken behandelt.

London – Der 99 Jahre alte britische Prinz Philip hat einen medizinischen Eingriff am Herzen überstanden. „Der Herzog von Edinburgh hat gestern im St. Bartholomäus-Krankenhaus einen erfolgreichen Eingriff wegen einer Vorerkrankung am Herzen überstanden", hatte der Buckingham-Palast am Donnerstag mitgeteilt. Der Mann von Königin Elizabeth II. werde zur Erholung und weiteren Behandlung für einige weitere Tage im Krankenhaus bleiben, hieß es.