Prinz Philip nach Eingriff am Herzen wieder in andere Klinik verlegt

Der 99-Jährige wurde in den vergangenen Jahren mehrfach aus verschiedenen Gründen in Kliniken behandelt.

London – Prinz Philip (99) ist nach erfolgreicher Herzoperation in einer Spezialklinik wieder in ein privates Krankenhaus in London verlegt worden. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit. „Der Herzog wird voraussichtlich ein paar weitere Tage im Krankenhaus bleiben zur weitergehenden Behandlung", hieß es in der Mitteilung.