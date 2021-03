Orban nach EVP-Austritt: „Unsere Wege haben sich getrennt"

Die noch bestehende Mitgliedschaft in der Parteienfamilie der EVP sei nur eine technische Frage. Fidesz verhandle mit den Polen, dem "großen Ungarn-Freund" Matteo Salvini (Chef der italienischen rechten Regierungspartei Lega, Anm.), mit Giorgia Meloni (Chefin der oppositionellen rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia, Anm.). Zum Aufbau der demokratischen Rechten in Europa betonte Orban: "Wir hatten natürlich in der Schublade immer Vorschläge darüber, wie die europäische Politik erneuert werden kann." Das Wesentliche bestünde darin, dass "wir in Europa eine uns entsprechende politische Heimat finden".