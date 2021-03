Gräber von vier Kollegen eines vom IS verschleppten Linzers entdeckt

Linz – In Libyen sind offenbar vier Gräber von philippischen Arbeitern gefunden worden, die 2015 gemeinsam mit einem Linzer und einem Tschechen von der Terrormiliz IS vom Ölfeld Al-Ghani verschleppt worden waren. Dass dort nahe der Stadt Darna, wie die Kronen-Zeitung am Freitag berichtete, auch menschliche Überreste des Oberösterreichers entdeckt wurden, bestätigte das Außenministerium nicht. Mit Stand Freitagvormittag gebe es keine neuen Erkenntnisse zur Linzer IS-Geisel.