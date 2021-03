Brandanschlag in Wiener Trafik: Frau (35) in Lebensgefahr, Täter geständig

Polizisten und Feuerwehrleute vor der Trafik in der Nußdorfer Straße in Wien-Alsergrund.

Wien – Nach einem Brandanschlag auf eine Wiener Trafikantin hat sich der mutmaßliche Täter "größtenteils geständig" gezeigt. Dies teilte die Landespolizeidirektion Wien am Samstagabend mit. Er habe in den Einvernahmen jedoch eine Tötungsabsicht bestritten, hieß es. Er sei in eine Justizanstalt gebracht worden. Der ehemalige Lebensgefährte der 35-Jährigen, die sich am Samstag weiter in kritischem Zustand befand, war wenige Stunden nach der Tat am Freitag festgenommen worden.