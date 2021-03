Wie Phoenix aus der Asche: Kraft flog zur dritten Goldmedaille

Stefan Kraft jubelte über seinen dritten Weltmeistertitel. © CHRISTOF STACHE

Oberstdorf – Stefan Kraft hat sich einmal mehr als Spezialist für Großereignisse erwiesen. Der 27-Jährige triumphierte am Freitag im Großschanzenbewerb der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf und eroberte damit nach dem Double von 2017 sensationell seinen dritten Einzel-Titel. Nach Flügen auf 132,5 und 134 m hatte der Salzburger 4,4 Punkte Vorsprung auf den Norweger Robert Johansson und 9,1 auf Lokalmatador Karl Geiger. Daniel Huber fiel im Finale vom dritten auf den achten Rang zurück.

Krafts Erfolg war nach dem bisherigen Saisonverlauf nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Er hatte in dieser Saison, in der das Coronavirus die ÖSV-Springer gleich nach dem Auftakt zu einer Zwangspause gezwungen hatte, einen dritten Platz als bestes Resultat erreicht. Der Skiflug-Weltrekordler hatte nach Rückenproblemen in der Vorbereitung zudem Krafttraining und Einsätze dosieren müssen.

📊 WM-Skispringen der Herren - Großschanze 🥇 Stefan Kraft (AUT) 276,5 Punkte (132,5 m/134,0 m)

276,5 Punkte (132,5 m/134,0 m) 🥈 Robert Johansson (NOR) 272,1 (129,5/135,5)

🥉 Karl Geiger (GER) 267,4 (132,0/132,0)

4. Piotr Zyla (POL) 264,4 (130,5/137,0)

5. Anze Lanisek (SLO) 258,5 (126,5/136,5)

6. Marius Lindvik (NOR) 257,2 (126,5/131,5)

7. Yukiya Sato (JPN) 256,7 (134,0/130,5)

8. Daniel Huber (AUT) 255,3 (133,5/123,5)

255,3 (133,5/123,5) 9. Cene Prevc (SLO) 253,2 (129,5/129,5)

10. Jan Hörl (AUT) 245,4 (127,0/136,5)

245,4 (127,0/136,5) 11. Philipp Aschenwald (AUT) 243,6 (123,5/130,0)

Doch auf einer seiner Lieblingsschanzen, auf der er bei der Tournee 2014 und 2016 gewonnen hatte, fand Kraft zu alter Stärke zurück. Platz eins in der Qualifikation und Bestweite im Probedurchgang ließ der zweifache Weltcup-Gesamtsieger bei starkem Schneefall auch den WM-Triumph folgen. "Es war jeder Sprung wie aus einem Guss, ich bin so richtig in einen Flow hineingekommen. Es war so eine Energie im Sprung, es hat richtig Spaß gemacht", freute sich der Pongauer, der von der Normalschanze Zehnter gewesen war und Bronze mit dem Mixed-Team geholt hatte.

Dort hatte er sich mit sehr guten Sprüngen auch Zuversicht geholt. Nervös sei er aber trotzdem gewesen, gab Kraft zu. "Mit dieser Vorgeschichte ist die Goldmedaille wunderschön und unglaublich für mich. Ich war im Sommer so weit weg wegen meiner Rückenprobleme. Dass es jetzt so geklappt hat, ist ein Wahnsinn", erklärte Kraft. Er hat wie Gregor Schlierenzauer (1-3-0) nun bei vier Weltmeisterschaften in Serie jeweils eine Einzel-Medaille erobert (3-0-2).

Erfolgreichster ÖSV-Adler der WM-Geschichte

Mit dem dritten Einzelgold ist der Wettkampftyp der erfolgreichste Österreicher im Skispringen und schob sich unter die fünf größten WM-Teilnehmer der Geschichte, was Einzelmedaillen betrifft. Birger Ruud (NOR/5 Titel) führt vor Adam Malysz (POL/4) sowie Jens Weißflog (GER), Hans-Geog Aschenbach (DDR) und Kraft (je 3).

📽️ Video | Der finale Sprung zu WM-Gold von Stefan Kraft

"Wenn er einmal die Lunte riecht, dann lässt er es nicht mehr los", meinte Cheftrainer Andreas Widhölzl zum Coup seiner Nummer 1. Nach durchwachsenen Leistungen in dieser Saison - im Weltcup sind die ÖSV-Springer seit 25 Bewerben ohne Einzelsieg - gab es nun sogar Gold. "Dass es in dieser Situation so aufgeht, ist voll cool", freute sich der Neo-Chefcoach. Kraft habe die Aufgabe perfekt gelöst.

Huber, der noch auf seinen ersten Weltcupsieg wartet, kam nach 133,5 auf 123,5 m und fiel zurück. "Ich bin mutig gesprungen, habe aber im Flug etwas liegengelassen. Das tut schon etwas weh, es wäre viel möglich gewesen", meinte der 29-Jährige, er freute sich aber "extrem" mit Kraft.

🤩 Steckbrief Stefan Kraft Geboren: 13. Mai 1993 in Schwarzach im Pongau

13. Mai 1993 in Schwarzach im Pongau Wohnort: Oberalm (S)

Oberalm (S) Größe/Gewicht: 1,70 m/56 kg

1,70 m/56 kg Hobbys: Fußball, Skifahren, Tennis

Fußball, Skifahren, Tennis Verein: SV Schwarzach Größte sportliche Erfolge: WM (3-4-4): Gold Normalschanze und Großschanze 2017 Lahti, Großschanze 2021 Oberstdorf; Silber Team 2015 Falun und Mixed 2017 Lahti, Team Großschanze und Mixed 2019 Seefeld/Innsbruck; Bronze Normalschanze 2015 Falun, 2019 Seefeld, Team 2017 und Mixed-Team 2021

Gold Normalschanze und Großschanze 2017 Lahti, Großschanze 2021 Oberstdorf; Silber Team 2015 Falun und Mixed 2017 Lahti, Team Großschanze und Mixed 2019 Seefeld/Innsbruck; Bronze Normalschanze 2015 Falun, 2019 Seefeld, Team 2017 und Mixed-Team 2021 Skiflug-WM: Bronze Einzel und Team 2016 Kulm

Bronze Einzel und Team 2016 Kulm Weltcup: 21 Siege, Gesamt-Weltcupsieger 2016/17 und 2019/20

21 Siege, Gesamt-Weltcupsieger 2016/17 und 2019/20 Vierschanzen-Tournee: Sieger 2014/15; Raw-Air-Serie: Sieger 2017

Sieger 2014/15; Raw-Air-Serie: Sieger 2017 Sonstiges: Skiflug-Weltrekord von 253,5 m seit 18.3.2017

WM-Debütant Jan Hörl (127 m/136,5 m) und Philipp Aschenwald (123,5/130) steigerten sich im Finale deutlich auf die Plätze zehn und elf und weckten damit Hoffnungen auf neuerliches Edelmetall im Teambewerb am Samstag (17.00 Uhr/live ORF 1). "Wir haben ein richtig gutes Mannschaftsergebnis, ich glaube wir sind gut aufgestellt für Samstag. Da ist viel drinnen", betonte Widhölzl.

Der deutsche Titelverteidiger Markus Eisenbichler, der nach einem 122,5-m-Flug nur Halbzeit-16. war, stürzte im Finale bei 134 m und wurde als 17. klassiert. Weltcup-Dominator Halvor Egner Granerud aus Norwegen war nach einer Corona-Infektion nicht am Start. Sein Teamkollege Johansson (129,5/135,5) sicherte sich seine erste Einzelmedaille, für Geiger (132/132) gab es auf "seiner" Schattenbergschanze dank Steigerung um drei Plätze mit Bronze die dritte Medaille im dritten WM-Bewerb. (APA, TT.com)

