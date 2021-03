Die Streaming-Tipps für März: Das gibt's neu auf Netflix und Co.

➤ Biggie: Das ist meine Geschichte (Netflix): Anlässlich der Aufnahme von Notorious B.I.G. in die Rock and Roll Hall of Fame und seines 50. Geburtstages, wenn er noch leben würde, gewähren seine engsten Bekannten und Weggefährten in dieser Doku-Serie einen frischen Einblick in das Leben eines der berühmtesten und einflussreichsten Rapper aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Biggies Nachlassverwaltung offenbart die Doku die intimsten Seiten eines Mannes, dessen kometenhafter Aufstieg und tragisches Ende die Rap-Community seit über 20 Jahren beschäftigen. Zu sehen seit dem 1. März auf Netflix.