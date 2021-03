Schwere Krawalle bei Demonstration gegen Regierung in Paraguay

Asuncion – Bei Protesten gegen die Regierung ist es in Paraguay zu schweren Krawallen gekommen. Nach einer zunächst friedlichen Demonstration gegen Korruption und den Mangel an Medikamenten in der Corona-Pandemie schleuderten Angreifer im Zentrum der Hauptstadt Asuncion Steine auf die Polizei, wie am Freitag im Fernsehsender ABC zu sehen war. Die Beamten feuerte mit Gummigeschoßen in die Menge und setzen Tränengas ein.