Shiffrin schnappte Vlhova Heimsieg beim Slalom von Jasna weg

Jasna – Mikaela Shiffrin feierte in Jasna in der Slowakei ihren 69. Weltcup-Sieg. Die US-Amerikanerin stürmte am Samstag mit bester Laufzeit im Finale auf Platz eins und schnappte Lokalmatadorin Petra Vlhova, die zur Halbzeit geführt hatte, damit den erhofften Slalom-Heimsieg weg. Hinter der Schweizerin Wendy Holdener belegte Weltmeisterin Katharina Liensberger den vierten Platz. Die Vorarlbergerin stand erstmals in dieser Weltcup-Saison nicht auf dem Slalom-Podest.