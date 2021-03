Gut zu wissen: Was man zur Impf-Aktion im Bezirk Schwaz wissen muss

Berufstätige Personen aus dem Bezirk Schwaz, die ihren Hauptwohnsitz nicht im Bezirk haben, sind nicht für eine Impfung im Rahmen dieser Aktion berechtigt. Personen, die sich zum Impfzeitpunkt in Quarantäne (positives Testergebnis oder K1) oder einer Verkehrsbeschränkung unterliegen (K2) befinden, können an der Impfung nicht teilnehmen. Für sie wird ein späterer Termin gesucht.

Auf der Seite www.tirolimpft.at wurden in der Kategorie Impfort die Rubrik „Öffentliche Impfstation“ und „Bezirk Schwaz – Wissenschaftliche Studie“ eingerichtet, die bei der Impfanmeldung ausgewählt werden sollten. Wer sich im Bezirk Schwaz bereits vorgemerkt hat, muss keine Änderungen mehr vornehmen. Es werden alle Vormerkungen mit Wohnort im Bezirk Schwaz berücksichtigt. In Ausnahmefällen kann man sich auch unter der Hotline 1450 anmelden.

Im Anschluss an die Anmeldung erhält man eine Einladung per SMS oder E-Mail, die man bestätigen muss. Die Teilnahme an der an der Forschungsarbeit ist freiwillig – sie kann auch vor Ort bekannt gegeben werden.