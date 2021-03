Reichelt beendete Saison aufgrund von Knieproblemen vorzeitig

Der 40-jährige Hannes Reichelt hat seine Saison nach Problemen mit dem linken Knie vorzeitig beendet. Der Salzburger trat beim Weltcup in Saalbach-Hinterglemm nach dem Fast-Sturz im Mittwoch-Training nicht mehr an, er wird sich am Montag einer MRI-Untersuchung unterziehen. Ob er seine Karriere fortsetzen wird, will der Super-G-Weltmeister von 2015 erst in einiger Zeit entscheiden.