Paragleiter stürzte in Hippach aus 50 Metern ab: schwer verletzt

Hippach – Für einen 40-jährigen Mann hat ein Ausflug zum Paragleiten am Samstag mit schweren Verletzungen geendet. Der Deutsche startete um kurz nach 12 Uhr vom Startplatz Perler in Hippach. Er wollte im Bereich der "Bruggerstube" in Mayrhofen landen. Dazu kam es jedoch nicht. Bereits nach wenigen Minuten klappte der Schirm des Mannes zusammen.