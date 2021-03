RB Leipzig übernahm mit 3:0-Sieg in Freiburg vorerst die Tabellenführung

RB Leipzig ließ beim deutlichen 3:0-Erfolg in Freiburg nichts anbrennen. © RALPH ORLOWSKI

München – Zumindest für drei Stunden hat RB Leipzig am Samstag die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga übernommen. Die "Bullen" siegten zum Auftakt der 24. Runde beim SC Freiburg 3:0 (1:0) und kletterten bis zum Abendspiel zwischen Bayern und Borussia Dortmund einen Punkt vor den Münchnern an die Spitze. Wolfsburg liegt nach einer 1:2-(1:2)-Niederlage gegen Hoffenheim, für das u.a. Christoph Baumgartner traf, acht Zähler hinter Leipzig weiter auf Platz drei.

Vierter bleibt Frankfurt, das gegen Stuttgart über ein 1:1 (0:0) nicht hinauskam. VfB-Stürmer Sasa Kalajdic setzte dabei seine Topform mit seinem siebenten Tor in Folge fort. Bayer Leverkusen (5.) kam im "Krisenduell" mit Borussia Mönchengladbach (8.) zu einem 1:0-(0:0)-Auswärtserfolg. Hertha BSC machte mit einem 2:1-(0:1)-Erfolg über Augsburg einen wichtigen "Dreier" im Abstiegskampf.

In Freiburg (mit Philipp Lienhart) nutzte Christopher Nkunku einen schweren Patzer von Freiburg-Goalie Florian Müller zum Führungstreffer für Leipzig (41.). In der zweiten Hälfte bekräftigten Alexander Sörloth (64.) und Emil Forsberg (79.) die Kampfansage an die Bayern und sorgten vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Liverpool am Mittwoch (Hinspiel 2:0) für eine Moralinjektion.

⚽ Deutsche Bundesliga, 24. Spieltag Schalke 04 - FSV Mainz 05 0:0

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 2:1 (2:1)

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:1 (0:0)

SC Freiburg - RB Leipzig 0:3 (0:1)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Hertha BSC Berlin - FC Augsburg 2:1 (0:1)

Bayern München - Borussia Dortmund 18.30 Uhr

Sonntag: 1. FC Köln - Werder Bremen 15.30 Uhr, Arminia Bielefeld - Union Berlin 18.00 Uhr

Für den Tabellendritten aus Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner ging eine Serie zu Ende. Das bis dato beste Team der Rückrunde verlor erstmals in der zweiten Halbserie wieder ein Spiel und verpasste den fünften Auswärtssieg nacheinander. ÖFB-Teamkicker Christoph Baumgartner mit einem Volleyschuss aus kurzer Distanz (8.) und Andrej Kramaric (41.) machten Hoffenheims Sieg perfekt, Wout Weghorst gelang für Wolfsburg zwischenzeitlich der Ausgleich (23.). Bei den Verlieren spielte Xaver Schlager bis zur 84. Minute, Hoffenheim baute auch auf Florian Grillitsch.

In Gladbach schoss Patrik Schick (77.) Leverkusen nach einer lange torlosen Partie noch zum Sieg. Während Bayer-Coach Peter Bosz erst einmal durchatmen darf, wird die Situation für den am Saisonende nach Dortmund wechselnden Marco Rose nicht angenehmer. Bei seinen Verlierern standen erstmals alle drei Österreicher Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Hannes Wolf in der Startelf.

2:1 nach 0:1 - die Hertha lebt noch

Punkte gab auch Trainer Adi Hütter samt Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker ab. Dafür sorgte Kalajdzic in der 68. Minute. Es war das zwölfte Saisontor des 23-jährigen Wieners, der damit in sieben Partien hintereinander stets getroffen hat. Filip Kostic (69.) glich allerdings postwendend aus. Frankfurt bleibt mit 43 Punkten weiter Tabellenvierter, die Schwaben sind mit 33 Zählern Zehnter.