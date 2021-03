Skitourengeherin stürzte bei Abfahrt am Weerberg: Heli-Einsatz

Weerberg – Eine Salzburgerin ist am Samstagnachmittag bei einer Skiabfahrt gestürzt. Die Frau verletzte sich dabei. Die 32-Jährige fuhr gegen 13.45 Uhr oberhalb des Lafasteralm-Hochlegers in Weerberg ab. Sie stürzte ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich am rechten Unterschenkel. Der Notarzthubschrauber barg die Verletzte und brachte sie ins Krankenhaus nach Schwaz. (TT.com)