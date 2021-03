Autofahrer gab bei Polizeikontrolle am Fernpass Gas: Polizist verletzt

Reutte – Eine Verkehrskontrolle ist am Samstagnachmittag in Reutte aus dem Ruder gelaufen. Gegen 14.25 Uhr wurde ein 37-Jähriger auf der B179 von Reutte kommend in Richtung Fernpass mit zu hoher Geschwindigkeit (116 km/h) erwischt. Die Polizei hielt den Wagen an. Im Zuge der Amtshandlung bemerkte ein Beamter deutlichen Cannabis-Geruch aus dem Wagen.