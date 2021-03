TT-Analyse zur Corona-Krise: China sieht sich auf der Siegerstraße

Anfang des Vorjahres drohte das neuartige Coronavirus den chinesischen Riesen in den Abgrund zu stoßen. Zunächst wurde nach Kräften vertuscht. Dann setzte man in Peking auf brachiale Methoden, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Die Millionenstadt Wuhan und die umgebende Provinz wurden rigoros abgeriegelt. In der Folge etablierte Peking ein ausgefeiltes Kontroll- und Überwachungssystem. Ein Regime wurde etabliert, das wohl nicht nur in der Corona-Krise den Machthabern dienlich ist.