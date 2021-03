Polizei löste Corona-Party mit 20 Leuten in Igler Hotel auf

Igls – Bei der Polizei ging am Samstag gegen 23 Uhr eine Anzeige wegen Lärms in einem Hotel in Igls ein. Laute Musik und Gelächter von einem Balkon hörten auch die Beamten bei ihrem Eintreffen. In einem Zimmer trafen sie dann auf Mitarbeiter einer Firma, welche derzeit im dortigen Hotel untergebracht sind, und dort eine Party veranstalteten.