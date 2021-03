Der Schweizer Marco Odermatt holte am Sonntag in beeindruckender Manier den Sieg beim Super-G in Saalbach-Hinterglemm. Vincent Kriechmayr, hinter Odermatt und dem Franzosen Matthieu Bailet Dritter, muss sich in Sachen kleiner Kristallkugel noch gedulden. Vor dem letzten Rennen hat der ÖSV-Star aber alle Trümpfe in der Hand.