Gut zu wissen: So trennt man seine Abfälle sauber und richtig

Innsbruck – Fragend steht man mit einem Gegenstand oder einer Verpackung in der Hand. Betrachtet es eingehend und fragt sich: Was mache ich damit jetzt eigentlich? Gehört das zum Papiermüll? Zum Karton? Oder vielleicht doch zum Plastik? Etwa Briefumschläge mit Sichtfenster. Der Hausverstand würde meinen, dass diese Bestandteile von beidem enthalten. Wer diese nicht sauber voneinander trennen will, entscheidet sich also entweder für eines von beidem – und bleibt mit schlechtem Gewissen zurück – oder zuckt die Achseln und wählt den einfachsten Ausweg (der, sind wir uns ehrlich, sehr oft gewählt wird): zum Restmüll.