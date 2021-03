WAC schoss Ried bei Debüt von Trainer Stary auswärts mit 4:0 ab

Mit dem ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen hat der WAC wieder alle Trümpfe für den Einzug in die Meistergruppe der besten sechs Teams in der Hand. Ried ist dagegen auch nach acht Spielen unter Trainer Miron Muslic sieglos, hat in dieser Zeit nur drei Punkte und drei Tore verbucht. Die Innviertler liegen mit 16 Punkten weiter nur knapp vor Altach (15) und Schlusslicht Admira (13).

Nach dem "Ausrutscher" gegen Sturm Graz in der Woche zuvor hat Serienmeister Red Bull Salzburg am Sonntag wieder voll angeschrieben. Wie schon bei der 4:0-Cuprevanche gegen Sturm am Mittwoch trat der Bundesliga-Tabellenführer in Bestbesetzung an und feierte dank Patson Daka (17.), Enock Mwepu (33.), Brenden Aaronson (69.) und Mergim Berisha (94./Elfer) einen 4:1-Erfolg über St. Pölten. Dabei war der couragierte Außenseiter durch Taylor Booth (12.) sogar in Führung gegangen.