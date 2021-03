Fünf Verletzte bei Frontalkollision zweier Autos in Westendorf

Westendorf – Bei einer Frontalkollision zweier Autos sind am Sonntagvormittag in Westendorf fünf Personen verletzt worden. Eine 26-Jährige war auf der Brixentaler Straße auf Höhe des Ortsteils Moosen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 51-Jährigen. In dem Auto des Mannes saßen außerdem noch seine Frau und die beiden Söhne.