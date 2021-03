TT-Studio zum Frauentag: „Es braucht mehr Frauen in der Politik"

Braucht es mehr Frauen in der Politik, damit Frauenpolitik überhaupt stattfindet? Ja, meint Sarah Dingler. Die Politikwissenschafterin mit Schwerpunkt auf empirische Geschlechterforschung an der Uni Innsbruck erzählt im TT-Studio bei Jasmine Hrdina über weibliche Perspektiven in der Politik und wie diese Demokratieverständnis und Gesellschaft positiv beeinflussen können.