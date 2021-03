Breite Durchimpfung diese Woche im Bezirk Schwaz und bei über 80-Jährigen in Tirol

Innsbruck – Mit der vorgezogenen Charge von 100.000 Dosen von BioNTech und Pfizer beginnt diese Woche eine breite Durchimpfung nicht nur der Bevölkerung im Bezirk Schwaz, sondern auch der über 80-Jährigen im Land. Bis gestern haben sich im Bezirk Schwaz 42.000 von 50.000 infrage kommenden Personen für die Corona-Impfung angemeldet, davon 27.000 allein in den letzten Tagen. Noch bis heute, 20 Uhr, kann man sich für die am Donnerstag beginnende Impfung ­registrieren.

Während in Schwaz die Testpflicht bei der Ausreise aus dem Bezirk ab Donnerstag bis voraussichtlich Ende März gilt, endet diese für die restlichen Bezirke in Nordtirol am Mittwoch. Bis dahin muss bei der Fahrt in ein anderes Bundesland noch ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden. Die strengen Regelungen in Deutschland mit einem Einreise- bzw. Durchreiseverbot gelten noch bis 17. März. (pn)