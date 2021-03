Kontakte zu Bataclan-Attentäter: Algerier in Italien festgenommen

Rom, Paris – Die Polizei hat in der süditalienischen Hafenstadt Bari einen 36-jährigen Algerier festgenommen. Er soll direkt mit den Attentätern in Verbindung gewesen sein, die 2015 die islamistischen Anschläge im Fußballstadion Stade de France, im Konzertsaal Bataclan, sowie in Bars und Restaurants in Paris verübt hatten. Dabei wurden 130 Menschen getötet und mehr als 350 Personen verletzt. Der Algerier soll den Attentätern gefälschte Ausweise geliefert haben, teilte die Polizei mit.

Am Abend des 13. November 2015 hatten sich während eines Fußballspiels Deutschland gegen Frankreich zunächst drei Selbstmordattentäter vor dem Stade de France in Saint-Denis bei Paris in die Luft gesprengt. Anschließend attackierten Terrorkommandos den Pariser Konzertsaal Bataclan und mehrere Restaurants und Bars mit Kalaschnikows. Die Anschläge in Paris gelten als die schwersten in Frankreich zu Friedenszeiten. (APA)