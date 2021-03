Grauer Star: Deutsch-österreichische Forschergruppe entdeckt neue Ursache

Dazu haben die Wissenschafter die Zusammensetzung und Trübung der Augenlinsen von jungen und alternden Mäusen mit und ohne Veranlagung zum Grauen Star untersucht: "Entgegen der vorherrschenden Annahme, haben wir herausgefunden, dass die Verklumpung nicht durch eine Abnahme an schützenden Alpha-Kristallin Proteinen verursacht wird", beschrieb der Grazer Strukturbiologe Tobias Madl vom Gottfried Schatz Forschungszentrum der Med-Uni Graz das überraschende Ergebnis. Wie die Forscher im Journal "Nature Structural and Molecular Biology" darlegten, konnten sie vielmehr beobachten, dass das Gleichgewicht der drei häufigsten Proteine in der Linse - jenes der Alpha-, Beta-, und Gamma-Kristalline - in jenen Linsen, die Grauen Star entwickelten, besonders stark gestört war.