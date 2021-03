Streit an Innsbrucker Tankstelle endete für 18-Jährigen in der Klinik

Am Sonntagabend kam es bei einer Tankstelle an der Hallerstraße zu einem Polizeieinsatz.

Innsbruck – Nach einer Auseinandersetzung zweier junger Männer bei einer Tankstelle an der Hallerstraße in Innsbruck musste am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr ein 18-Jähriger zur Behandlung in die Klinik eingeliefert werden.