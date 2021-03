Auer kehrt zu Mercedes zurück: Mit der Sternenflotte zum DTM-Höhenflug

Innsbruck – Andere Betätigungsfelder hätte es für Luca­s Auer zur Genüge gegeben. Auch aus Übersee oder der Langstrecken-Sparte war das Interesse groß. Dass es am Ende erneut das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) wurde, war für den Kufsteiner keine Überraschung: „Wenn man sich anschaut, was da täglich für Teams mit starken Piloten präsentiert werden, freut man sich auf eine Top-Meister­schaft.“

🏎 Silberne Ehe: Mercedes und Auer – diese Ehe gab es bereits. Vier Saisonen lang (2015–18) zog sich der heute 26-Jährige den Rennoverall mit dem Stern auf der Brust über. Vier Siege und sechs Podiumsplätze standen am Ende zu Buche. Nach dem Japan-Abenteuer mit Red Bull (Super Formula) und der DTM-Rückkehr mit BMW im Vorjahr geht es nun wieder zurück zur Sternenflotte. Und das unter den wohl besten Voraussetzungen, wenn man Auers Aussagen trauen kann: „Ich wollte immer in einem Top-Team um Siege fahren. Und das auch noch in einer Top-Rennserie. Beides ist jetzt unter Dach und Fach. Die Rückkehr zu Mercedes nach zwei Jahren ist jetzt schon ein besonderes Gefühl.“ Und wenn es mehrere Siege sind, darf sich der Unterländer berechtigte Hoffnungen auf den ersten Triumph in der hochkarätigen PS-Klasse machen. Den Traum verfolgt er schon seit dem ersten Mercedes-Gastspiel.