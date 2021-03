Tiroler Lucas Auer bleibt als Mercedes-Pilot im Deutschen Tourenwagen Masters

Wien - Autorennfahrer Lucas Auer wechselt im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) das Cockpit und fährt in der kommenden Saison einen Mercedes des deutsch-amerikanischen Winward Teams. Für den 26-jährigen Tiroler ist es eine Rückkehr, pilotierte er doch schon von 2015 bis 2018 einen Mercedes. Im Vorjahr gelang Auer im Konkurrenz-Wagen von BMW ein Saisonsieg, ein Jahr davor hatte er sich in der japanischen Super Formula versucht.

"Ich habe immer gesagt, dass es mein Ziel ist, in einem Top-Team in einer Top-Meisterschaft um Siege fahren zu wollen. Und genau dieses Szenario ist jetzt unter Dach und Fach", erklärte Auer. "Die Rückkehr zu Mercedes-AMG nach zwei Jahren ist jetzt schon ein besonderes Gefühl."

Mercedes hatte sich 2018 aus der Serie zurückgezogen. Nach der Neuaufstellung der Serie für die kommende Saison mit beliebten und günstigeren GT3-Rennwagen wagte man aber einen Neustart. Auers Teamkollege wird der in der Schweiz lebende Deutsch-Brite Philip Ellis.

Auers Onkel und DTM-Serienchef Gerhard Berger sieht einer Saison mit größerer Markenvielfalt entgegen. Neben Mercedes sind u.a. auch Audi, McLaren und Ferrari fix. Die DTM umfasst heuer insgesamt acht Wochenenden mit jeweils zwei Rennen. Der Saisonstart erfolgt in Monza (18. bis 20. Juni), am 3. bis 5. September folgt als Auers Höhepunkt das Heimrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg.