Von gleicher Bezahlung wieder weiter entfernt: Frauen von Krise mehr betroffen

Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeit und die Schließung der Bildungseinrichtungen – all diese Folgen der Corona-Krise haben laut der Vorsitzenden des Österreichischen Frauenrings Klaudia Frieben die Situation der Frauen in Österreich verschlechtert. Bei einer Pressekonferenz zum Frauentag kritisieren Frauenorganisationen am Montag das "männliche" Krisenmanagement der Regierung, forderten mehr Geld für Frauenpolitik und -förderung und sprachen von "Almosenpolitik" der Regierung.

Für die Frauen in Österreich sei es – nicht zuletzt wegen des Coronavirus – "fünf nach zwölf", so die Sprecherinnen am Wiener Johanna-Dohnal-Platz. Mit Distance-Learning seien arbeitende Mütter, denen zuhause oftmals kein ruhiger Ort für das Home-Office bereitstehe, nun auch noch für den Schulerfolg ihrer Kinder zuständig, kritisierte Elisabeth Cinatl vom Netzwerk Frauen- und Mädchenberatungsstellen.

Auch hätten viele Mädchen nicht die technischen Voraussetzungen, um von zu Hause aus lernen zu können, die Bildungschancen seien also wieder vom Einkommen abhängig. Maßnahmen der Politik sollen deshalb an den Lebensrealitäten von Frauen und Mädchen ausgerichtet werden, bereits gesetzte Maßnahmen müssten nachjustiert werden.

Frieben kritisierte die "Almosenpolitik" und "Projektförderungspolitik" der Regierung, die nicht nachhaltig sei. Von Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) verlangte sie die sofortige Freigabe und Auszahlung der in der Vorwoche angekündigten 6,2 Millionen Euro für Frauenberatungsstellen. "Mischen Sie sich ein", appellierte Frieben an die Ministerin und forderte eine "echte und soziale Frauenpolitik." Diese Forderung beinhaltet unter anderem die Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent Nettoersatzrate, einen Familienbonus für jedes Kind in der Höhe von 1500 Euro unabhängig vom Einkommen der Eltern, eine Stärkung der Pensionen von Frauen sowie direkte Förderungen für Alleinerzieherinnen.

"Wir wollen keine Projekte", sagt auch die Obfrau des Vereins Feministische Alleinerzieherinnen Andrea Czak. "Jedes vierte Kind wächst in Österreich bei einer Alleinerzieherin auf. Die Hälfte von ihnen ist durch Corona unter die Armutsgrenze gerutscht." Deshalb verlangt Czak für Alleinerzieherinnen die doppelte Familienbeihilfe seit Beginn der Corona-Krise rückwirkend ausbezahlt, sowie ein zusätzliches Pensionsmonat je Monat im Lockdown.