Südtiroler Vermisstenfall: Sohn gestand Mord an seinen Eltern

Angehörige legten am Fundort der verschwundenen 68-Jährigen bei Neumarkt Blumen und Kerzen nieder.

Bozen, Innsbruck – Anfang Jänner verschwand ein Lehrerpaar aus Bozen spurlos. Eine noch nie dagewesene Suchaktion startete in Südtirol. Drei Wochen später wurde der 30-jährige Sohn des Paares in Untersuchungshaft genommen. Der Vorwurf: Er soll seine Eltern getötet haben. Die Leiche der Mutter wurde am 6. Februar bei Neumarkt aus der Etsch geborgen.